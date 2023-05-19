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Вашингтон подготовил санкции против 70 компаний из России и других стран

08:45
  • пятница
  • 19 мая 2023

Ограничения должны помешать обходить уже введенные санкции

Вашингтон готов ввести экспортные ограничения в отношении 70 компаний из России и других стран. Как пояснил на брифинге представитель Белого дома, санкции направлены против энергетических и добывающих возможностей России, а также финансовых посредников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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По словам представителя администрации Байдена, США продолжат расширять экспортные ограничения, чтобы России было  труднее "поддерживать свою военную машину”.

Как заявил высокопоставленный чиновник, также будет объявлено о санкциях против 300 физических лиц, компаний, судов и самолетов. Новые ограничения коснутся и компаний в Европе, на Ближнем Востоке и Азии, задействованных в попытках обойти действующие санкции,  передает РИА Новости.

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