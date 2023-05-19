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Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

11:42
  • пятница
  • 19 мая 2023

Постпред России назвал истинную цель Запада по отношению к Киеву

Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Дипломат отметил: вопреки заявлениям о гуманитарных целях поддержки Киева, на деле Запад стал прямым соучастником военных преступлений. В этой связи Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности.
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Заседание Совбеза ООН созвано Москвой. Заявленная тема поставок западного оружия Киеву имеет множество мрачных отголосков. Это и недавние удары по Луганску, когда в зоне поражения оказались жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. ВСУ атаковали гражданские объекты ракетами Storm Shadow франко-британского производства. Применение боеприпасов большой дальности официально подтвердил Бен Уоллес – министр обороны Соединенного Королевства.

"Это британцев не останавливает. Дополнительно поставят еще 400 таких ракет, а также зенитно-ракетные комплексы и беспилотники с радиусом действия более 200 километров. Сколько их этих ракет полетит в гражданские объекты? Ведь атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса - ежедневная реальность. Донецк живет под постоянными обстрелами с 2014 года, и сейчас не проходит и дня, чтобы оттуда не поступали сообщения о жертвах среди гражданских лиц", - заявил официальный представитель России при ООН Василий Небензя.

Также Василий Небензя обратил внимание на заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова, который признал роль Киева в физическом устранении медийных личностей из России. Таких как Дарья Дугина и Владлен Татарский - они погибли в результате терактов. Российский постпред предложил переименовать Европейский фонд мира в фонд войны. Это реакция Москвы на просьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам внести дополнительно три с половиной миллиарда евро для оплаты военных поставок Украине.

"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защитить себя. Однако в реальности все это ровно наоборот: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западного вооружения их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании они не заинтересованы", - отметил Небензя.

Москва в очередной раз напомнила, какую угрозу для третьих стран таит передача оружия Киеву. Оно зачастую не доходит до передовой и оказывается в руках преступных группировок и террористических организаций. Образцы уже изъяты в Польше и Румынии.

Лидеры стран, которые активно снабжают Киев оружием, в эти дни встречаются на саммите "группы семи" в Хиросиме и обсуждают новые антироссийские санкции. Агентство "Блумберг" сообщает, что в Японию может прибыть и Владимир Зеленский – на военном самолете США.

Впрочем, принимающая сторона эту информацию не подтверждает. В стране восходящего солнца хватает хлопот с уже прилетевшими гостями. Так, Джо Байден по ошибке назвал японского премьера Фумио Кисиду президентом. А во время фотосессии не смог самостоятельно определить, где стоят репортеры. Хозяина Белого дома разворачивали вручную. 

Сотни жителей Хиросимы вышли на акции протеста против проведения встречи "группы семи". В руках плакаты: "Нет империалистическому саммиту!" и "Нет ядерной войне". Эти японцы хорошо знают историю и помнят, кто применил атомную бомбу на территории их страны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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Василий Небензя
Василий Небензя
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