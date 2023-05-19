Небензя: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине

Постпред России назвал истинную цель Запада по отношению к Киеву

Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Дипломат отметил: вопреки заявлениям о гуманитарных целях поддержки Киева, на деле Запад стал прямым соучастником военных преступлений. В этой связи Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности.

Заседание Совбеза ООН созвано Москвой. Заявленная тема поставок западного оружия Киеву имеет множество мрачных отголосков. Это и недавние удары по Луганску, когда в зоне поражения оказались жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. ВСУ атаковали гражданские объекты ракетами Storm Shadow франко-британского производства. Применение боеприпасов большой дальности официально подтвердил Бен Уоллес – министр обороны Соединенного Королевства.

"Это британцев не останавливает. Дополнительно поставят еще 400 таких ракет, а также зенитно-ракетные комплексы и беспилотники с радиусом действия более 200 километров. Сколько их этих ракет полетит в гражданские объекты? Ведь атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса - ежедневная реальность. Донецк живет под постоянными обстрелами с 2014 года, и сейчас не проходит и дня, чтобы оттуда не поступали сообщения о жертвах среди гражданских лиц", - заявил официальный представитель России при ООН Василий Небензя.

Также Василий Небензя обратил внимание на заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова, который признал роль Киева в физическом устранении медийных личностей из России. Таких как Дарья Дугина и Владлен Татарский - они погибли в результате терактов. Российский постпред предложил переименовать Европейский фонд мира в фонд войны. Это реакция Москвы на просьбу верховного представителя ЕС по иностранным делам внести дополнительно три с половиной миллиарда евро для оплаты военных поставок Украине.

"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защитить себя. Однако в реальности все это ровно наоборот: Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западного вооружения их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию. Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании они не заинтересованы", - отметил Небензя.

Москва в очередной раз напомнила, какую угрозу для третьих стран таит передача оружия Киеву. Оно зачастую не доходит до передовой и оказывается в руках преступных группировок и террористических организаций. Образцы уже изъяты в Польше и Румынии.

Лидеры стран, которые активно снабжают Киев оружием, в эти дни встречаются на саммите "группы семи" в Хиросиме и обсуждают новые антироссийские санкции. Агентство "Блумберг" сообщает, что в Японию может прибыть и Владимир Зеленский – на военном самолете США.

Впрочем, принимающая сторона эту информацию не подтверждает. В стране восходящего солнца хватает хлопот с уже прилетевшими гостями. Так, Джо Байден по ошибке назвал японского премьера Фумио Кисиду президентом. А во время фотосессии не смог самостоятельно определить, где стоят репортеры. Хозяина Белого дома разворачивали вручную.

Сотни жителей Хиросимы вышли на акции протеста против проведения встречи "группы семи". В руках плакаты: "Нет империалистическому саммиту!" и "Нет ядерной войне". Эти японцы хорошо знают историю и помнят, кто применил атомную бомбу на территории их страны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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