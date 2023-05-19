Остатки боевиков ВСУ пытаются бежать из Артемовска

Ситуация для украинских военных безвыходная

Операция по освобождению Артёмовска перешла в решающую стадию. Российские штурмовые группы вытеснили неонацистов из укрепрайона "Домино". И теперь остался последний рубеж обороны врага. Боевики понимают, что ситуация безвыходная. Выполнять приказы Киева они не в состоянии. Многие пытаются сбежать. Украинское командование фактически бросило своих бойцов. Резервы перебрасывают не в Артёмовск, а к границам Запорожья.

Команда "к бою". Расчет мгновенно занимает места и выводит тяжелую машину из замаскированного укрытия. Координаты целей старший группы вносит в электронную систему еще в дороге. Чтобы на месте так же быстро развернуться и открыть огонь.

Именно на таком расстоянии от передовой ВСУ собирает группировку для контрнаступления на Запорожском фронте. Ее численность - до 65 тысяч человек. Известно, что подготовлены два армейских корпуса и десантно-штурмовые подразделения. По местам их дислокации сегодня и наносят удары реактивные установки.

Ракеты уходят точно к местам, где расположены штабы, ангары с техникой, склады с боекомплектом. В прицел батареи попадают любые средства ВСУ, которые могут быть использованы для масштабного прорыва.

Обещанное Киевом контрнаступление хромает, в том числе из-за высоких потерь. По оперативным данным, уничтожены как минимум 30 процентов натовских пушек, переданных Украине. Больше всего выведено из строя польских самоходок "Краб" и американских гаубиц М-777.

На соледарском участке в результате удара уничтожена колонна ВСУ из 10 автомашин и бронетехники. Плотность огня была настолько высокой, что вместе с грузовиками сгорели и танки. А это Херсонская область. Десантники разбивают опорный пункт радикалов на правом берегу Днепра.

В Артемовске, говорят военные, остатки боевиков доживают последние дни. Если не часы. Кому удается, по ночам просачиваются в сторону поселков Красное и Хромово. Уходят по 2-3 человека. Бросив вооружение. При себе оставляют только автоматы.

Ожесточенная перестрелка в лесопосадке. Радикалы думали, что наткнулись на блиндаж с российскими бойцами. Успели даже кинуть гранату. Но на самом деле это была засада. Очередью разведчики сразу уложили двоих нацистов. Остальные начинают отползать назад.

Сегодня командованию ВСУ приходится признать еще одну неприятную новость. В уличных боях во время штурмов домов и зачисток на 95 процентов ликвидирован так называемый "грузинский батальон". По крайней мере, та часть наемников из этой страны, которая находилась в Артемовске.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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