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Паводки в России: в зоне подтопления - Среднеколымск

11:48
  • пятница
  • 19 мая 2023

Непростая ситуация складывается в Якутии

Информация о ситуации с паводками. На Сахалине в зоне подтопления оказались более 10 населённых пунктов. Из берегов вышла река Тымь. Уровень воды поднялся в среднем на 4 метра. Передвигаться по дорогам теперь можно только на лодках.

Как заявили в региональном МЧС, ситуация - под контролем. Ведомство усилило группировку. Местным жителям рекомендуют не покидать пределы посёлков без особой необходимости.

Непростая ситуация в Якутии. Из-за резкого подъёма воды под угрозой разрушения оказалась дамба в Таттинском районе. Также в зоне подтопления - Среднеколымск и пригороды. Туда направили оперативный отряд спасателей.

А в Иркутской области обстановка, напротив, улучшается. Меры поддержки населения лично оценил глава МЧС Александр Куренков. С воздуха министр и спасатели осмотрели подтопленные посёлки и пообщались с местными жителями.

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Сотрудники МЧС в зоне паводка
Сотрудники МЧС в зоне паводка
Сотрудники МЧС в зоне паводка
Сотрудники МЧС в зоне паводка
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