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Киев признал, что ВСУ придется платить ужасную цену за контрнаступление

09:19
  • пятница
  • 19 мая 2023

Запад оказывает давление на Украину

Ожидания от украинского контрнаступления на Западе завышенные, и это оказывает давление на ВСУ. При этом запланированные атаки могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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По словам Пристайко, грядущее лето и цена, которую придется заплатить украинской армии за контрнаступление будут ужасны. При этом реальные потери ВСУ посол раскрывать отказался. Пристайко лишь признал в интервью телеканалу ITV, что множество людей погибли или пропали без вести.

Украинский посол также отметил, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году. Поэтому в вопросе поставок вооружений необходимо "давить прямо сейчас", приводит слова Пристайко ТАСС.

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