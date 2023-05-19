Киев признал, что ВСУ придется платить ужасную цену за контрнаступление

Запад оказывает давление на Украину

Ожидания от украинского контрнаступления на Западе завышенные, и это оказывает давление на ВСУ. При этом запланированные атаки могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, грядущее лето и цена, которую придется заплатить украинской армии за контрнаступление будут ужасны. При этом реальные потери ВСУ посол раскрывать отказался. Пристайко лишь признал в интервью телеканалу ITV, что множество людей погибли или пропали без вести.

Украинский посол также отметил, что поддержка Украины может ослабнуть после президентских выборов в США в 2024 году. Поэтому в вопросе поставок вооружений необходимо "давить прямо сейчас", приводит слова Пристайко ТАСС.

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