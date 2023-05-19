Число жертв наводнения в Италии выросло до 13

Без электричества остаются тысячи жителей

Масштабные спасательные работы сейчас идут в Италии. До 13 увеличилось число погибших в результате масштабного наводнения на севере страны. Самый серьезный ущерб нанесен в регионе Эмилия-Романья, где из берегов вышли более 20 рек - затоплены улицы десятков городов. За последние две недели там выпала семимесячная норма осадков, сообщает "ТВ Центр".

Оползни разрушили мосты и автомагистрали, в гористой местности грязевые потоки уничтожают все на своем пути. Нарушена связь. По самым скромным подсчётам, без электричества остаются около 27 тысяч жителей. Спасательные работают в круглосуточном режиме. Стихийное бедствие серьезно повлияло на привычный уклад жизни. Из-за наводнения пришлось отменить Гран-при "Формулы-1". Этап мирового первенства должен был состояться в Имоле в эти выходные.

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