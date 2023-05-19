В Колумбии нашли детей с разбившегося 1 мая самолета

Они смогли выжить в в тропическом лесу

История чудесного спасения из Колумбии. В джунглях нашли четверых детей, которые спаслись после авиакатастрофы и 16 дней выживали одни в тропическом лесу.

То, что финал этой истории будет счастливым, трудно было даже представить. Спасатели, военные, добровольцы из числа коренного индейского населения прочёсывали джунгли в радиусе десятков километров от предполагаемого места крушения. Не могли найти даже обломков.

Непроходимые заросли, затопленные после проливных дождей канавы. Даже хорошо подготовленным людям было бы сложно выжить в таких условиях. Сигнал бедствия пилоты передали ещё 1 мая. Сообщили об отказе двигателя. После этого самолёт пропал с радаров. На борту небольшой "Сессны" находилась мать с четырьмя детьми. Старшей девочке 13 лет. Младшему не было ещё и года. Дома их ждал безутешный отец, который, несмотря ни на что, верил в чудо.

Спустя две недели обнаружили самолёт с телами пилотов и женщины. Детей нигде не было, но дверь салона оказалась открытой. Это вселило надежду. Поиски продолжили с утроенной силой. Собаки-ищейки нашли бутылочку, подручные инструменты, остатки недоеденных фруктов и шалаш.

Стало окончательно ясно, что дети живы. Продержаться так долго помогли особые знания народности уитото, представителями которой они являются. Но расслабляться было рано - несовершеннолетние уходили всё дальше в лес. С вертолётов начали транслировать обращение их бабушки, записанное на родном языке, с просьбой оставаться на месте.

Вскоре на связь со спасателями по радиосигналу вышли жители отдалённого посёлка: они нашли детей. Сейчас юные путешественники уже в безопасности. После новости о чудесном спасении ликование, без преувеличения, охватило всю Колумбию.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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