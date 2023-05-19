Собянин: производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти в 1,5 раза

Компаниям предоставляют льготы и субсидии

Только за первый квартал года почти в полтора раза выросло производство лекарств и медицинских изделий в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Компании выпустили продукции на 40 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На столичных предприятиях изготавливают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Сейчас в Москве более 200 производителей. Город предоставляет им налоговые льготы, субсидии и создаёт благоприятные условия. А заключение офсетных контрактов на поставку лекарств способствует повышению технологического суверенитета и промышленной безопасности страны.

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