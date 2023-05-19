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В Москве подвели итоги проекта "Многонациональная Победа"

12:03
  • пятница
  • 19 мая 2023

Конкурс проводился уже в четвертый раз

Более 40 тысяч человек в этом году стали участниками проекта "Многонациональная Победа". Его итоги подвели в Москве на Поклонной горе.

Это конкурс рассказов о героях войны. Он проводится уже в четвёртый раз и за это время число участников увеличилось почти десятикратно. Люди из разных городов России и зарубежья присылали жюри свои истории о межнациональной дружбе, взаимопомощи и мужестве во время Великой Отечественной, а также о подвигах участников специальной военной операции.

Авторы 80 лучших работ получили награды из рук Героев России. Кроме того, на торжественном мероприятии прошла презентация народного альманаха "Незабытые истории Победы" и сборника "За родину".

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Конкурс "Многонациональная Победа"
Конкурс "Многонациональная Победа"
Конкурс "Многонациональная Победа"
Конкурс "Многонациональная Победа"
Конкурс "Многонациональная Победа"
Конкурс "Многонациональная Победа"
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