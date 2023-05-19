Дикобразы и черные волки появились на свет в крымском "Тайгане"

Весной в парке всегда всплеск рождаемости

В Крымском парке "Тайган" - очередное пополнение. На этот раз там появились на свет детёныши дикобразов и чёрных волков. Радуют посетителей и представители семейства кошачьих, у которых сейчас брачный период. А у сотрудников парка прибавилось приятных хлопот.

С волками жить - по волчьи выть. В случае с дикобразами – шуршать иголками! Вполне достаточно, чтобы отпугнуть любопытных кутят. Несмотря на крохотные размеры, у грызунов уже максимально грозный вид.

"Дикобразам всего две недели от роду. Но они уже угрожают своими шипами и острыми иглами и оберегают себя", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Впрочем, этих санитаров леса даже павлины еще не бояться. У новорожденных канадских черных волков сил пока хватает разве что в тенек отползти, да снова уснуть.

По сути, это обычный серые волки. Просто когда-то их предки скрестились с дикими собаками. От них и получили этот ген черного цвета. Так и появились эти смуглые красавцы.

В парке эту четверку называют "инь и янь". Черные и белые, хищники и травоядные. Да и встречаются они разве что в детском саду – на время уборки вольеров. А затем малышей возвращают родителям.

А вот полосатая команда осталась без родителей. Мама отказалась от потомства. Амурских тигров выращивают сотрудники парка. "10 суток каждые два часа кормить на протяжении суток. Не высыпаюсь, не сплю. Вот завтра 10-й день буду через три часа кормить – будет легче", - рассказала Ольга Пирожкова, сотрудник парка львов "Тайган".

Кому сейчас действительно тяжело, так это капуцинам. У них детеныши постоянно висят на маме. С таким бесценным грузом приходится перескакивать с ветки на ветку, чтобы успеть получить лакомство от туристов.

Весной в парке всегда всплеск рождаемости, причем у всех животных. А еще брачный период – особенно у крупных хищников. Львы уже нежатся на весеннем солнышке в саванне. Их традиционно выпустили сюда в начале мая. А совсем рядом открыта клетка – здесь находятся с вожаком этого прайда Чуком львы, эвакуированные из Мариуполя. Вожак эвакуированного прайда Самсон, рядом с ним самка, и она тоже ждет потомство.

Вывезенные из Мариуполя царственные особы на полуострове как дома. Сейчас и климат практически африканский, и уход за ними как в лучших санаториях. 8 килограммов мяса в день и здоровый и беззаботный кошачий сон – по 20 часов в сутки.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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