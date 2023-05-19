Лондон ввел санкции против Росбанка и банка "Тинькофф"

Всего под ограничения попали 86 физических и юридических лиц

Российские активы в Великобритании будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится "компенсировать нанесенный Украине ущерб". С таким заявлением выступил МИД Великобритании. Попутно ведомство объявило о введении санкций в отношении российских граждан и предприятий.

В новый санкционный список Лондона, опубликованный британским правительством 19 мая, попали 86 физических и юридических лиц. Подчеркивается, что все фигуранты связаны с российской энергетической, металлургической и оборонной сферой, а также с транспортным и финансовыми секторами.

В британском черном списке оказались, в частности, АФК "Система", Росбанк и банк "Тинькофф". Также под новые санкции попали компании "Северсталь", ДОМ.РФ, "Мотовилихинские заводы" и Брянский машиностроительный завод, передает ТАСС.

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