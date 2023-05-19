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Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

10:24
  • пятница
  • 19 мая 2023

Москва и Пекин подпишут важные документы

На следующей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с двухдневным визитом

Поездка пройдет с 23 по 24 мая, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине, а также примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Мишустин планирует обсудить актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере экономики, промышленности и торговли.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

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