Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Москва и Пекин подпишут важные документы

На следующей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай с двухдневным визитом

Поездка пройдет с 23 по 24 мая, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине, а также примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Мишустин планирует обсудить актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере экономики, промышленности и торговли.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

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