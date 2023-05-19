Москвичей предупредили о пятничном похолодании

В столице - облака и дождь

После необычного для мая тепла в столице несколько похолодало. В столице облачная сс прояснениями погода, кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - приводит комментарий синоптика РИА Новости.

По данным метеоролога, атмосферное давление немного повысится, до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер – северный, 4-9 метров в секунду. В субботу и воскресенье погода в столичном регионе существенно не изменится.

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