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Москвичей предупредили о пятничном похолодании

10:31
  • пятница
  • 19 мая 2023

В столице - облака и дождь

После необычного для мая тепла в столице несколько похолодало. В столице облачная сс прояснениями погода, кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - приводит комментарий синоптика РИА Новости.

По данным метеоролога, атмосферное давление немного повысится, до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер – северный, 4-9 метров в секунду. В субботу и воскресенье погода в столичном регионе существенно не изменится.

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