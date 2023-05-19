Мишустин призвал повысить эффективность системы поддержки семей с детьми

Защита материнства и детства в России остаётся одним из главных приоритетов

В России необходимо повысить эффективность системы поддержки семей с детьми. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин. Глава правительства обратился к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда по видеосвязи.

Как подчеркнул премьер, защита материнства и детства в нашей стране остаётся одним из главных государственных приоритетов. Для выполнения этой общенациональной задачи задействованы все уровни власти и работа будет продолжена.

Кроме того, Мишустин призвал оказывать поддержку жителям регионов, которые воссоединились с Россией. А также предложил усилить адресную помощь ветеранам и участникам специальной военной операции по защите Донбасса.

"Нужно особое внимание уделить поддержке мобилизованных граждан и ветеранов специальной военной операции, их семей. Совсем недавно президент подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", - заявил Мишустин.

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