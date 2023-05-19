Российской Red Wings разрешили прямые рейсы в Грузию

Самолеты отправятся в Тбилиси и Кутаиси

Российская Red Wings запускает прямые рейсы в Грузию. Разрешение авиакомпании выдало грузинское Агентство гражданской авиации.

В сообщении агентства указано, что Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. Самолеты начнут летать с июня по направлению Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва. Грузинское агентство подчеркивает, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, для граждан Грузии теперь действует безвизовый режим.

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