МРОТ в России будут повышать опережающими темпами

В стране усилят борьбу с бедностью

В России во все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами.

Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Решение поддержано и президентом, и правительством.

"Во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", - сказала она на расширенном заседании коллегии Минтруда России (цитата по ТАСС).

Голикова отметила, что в прошлом году девять российских регионов не достигли показателей по снижению бедности, в четырех регионах уровень бедности вырос.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда повысят на 18,5%. Это позволит увеличить зарплаты 4,8 миллиона российских граждан.

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