Собянин объявил о завершении комплексной реновации спорткомплекса "Москвич"

"Москвич" стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований

Завершилась комплексная реновация спортивного комплекса "Москвич" в районе Текстильщики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе.

В спорткомплексе реконструировали футбольный стадион, открыли первый в России Дворец бильярдного спорта, построили игровой центр с двумя теннисными кортами, а также отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, керлинг-центр, бейсбольное поле.

По словам мэра, в результате проведенных работы исторический стадион "Москвич" стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований.

"На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1 тыс. 300 человек от 10 до 52 лет", - отметил мэр.

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