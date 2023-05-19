Выборы в Москве пройдут в сентябре этого года

Больше половины москвичей до 44 лет проголосуют онлайн на выборах мэра Москвы, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование службы Russian Field.

Согласно опросу, 72% опрошенных намерены принять участие в выборах мэра города. 55% из них планируют голосовать очно на избирательных участках, 40% - онлайн.

При этом электронному волеизъявлению отдают предпочтение большинство респондентов в возрасте до 44 лет — 52-56%, и 56% в возрастной группе 27-34 лет.

Опрос проводился 12-13 мая среди тысячи респондентов.

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