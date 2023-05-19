Россия перейдет на новую систему образования с 2025 года: что о ней известно

Магистратура будет не во всех вузах

Переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года.

Об этом в пятницу, 19 мая, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Процедура приема в вузы практически не изменится: сдача ЕГЭ при поступлении в высшее учебное заведение сохранится, выделение льгот для студентов продолжится.

Магистратура будет не во всех российских вузах. Там, где она останется, ее разделят на академическую и профессиональную. Кроме того, поступление в магистратуру следует ужесточить и усовершенствовать, отметил Фальков.

"Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных организаций, которые будут реализовывать программы магистратуры", - сообщил министр (цитата по ТАСС).

В 2022 году Россия решила выйти из выйти из Болонской системы, которая предусматривала четырехлетний бакалавриат, двухлетнюю магистратуру и трехлетнюю аспирантуру. Власти предложили вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов.

12 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о реформе высшего образования. Он предусматривает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования - аспирантуру. Для получения базового высшего образования студенту придется учиться от четырех до шести лет, для магистратуры специализированного высшего образования - от одного года до трех лет.

Переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах: в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

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