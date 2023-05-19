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Шойгу посетил Запорожское направление зоны СВО

12:03
  • пятница
  • 19 мая 2023

Министр проинспектировал один из передовых пунктов управления

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне СВО передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении.

Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе военного ведомства. Министр заслушал доклады по текущей обстановке и выполнению боевых задач, а также провел совещание с командующим группировкой.

Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения техники и живой силы группировкой "Восток".

Ранее глава Минобороны проинспектировал подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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