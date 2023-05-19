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Киев подготовил провокацию в отношении Запорожской АЭС

12:15
  • пятница
  • 19 мая 2023

Зеленский пытается вернуть актуальность украинской повестке

Владимир Зеленский пытается вернуть актуальность украинской повестке в преддверии саммита "Большой семерки". А поскольку саммит G7 пройдет в Хиросиме, киевский режим может сделать акцент на ядерном вопросе, устроив провокацию в отношении Запорожской АЭС, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Зеленскому необходимо… предпринять провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения, в том числе в отношении Запорожской АЭС", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Отмечается, что в районе ЗАЭС – повышенная напряженность. Рогов считает, что, помимо обстрелов, не исключены разведки боем, теракты и высадка десантов.

Саммит лидеров G7 пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая. В Киеве не исключили, что Зеленский посетит Японию и лично примет участие в форуме.

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