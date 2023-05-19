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Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

12:43
  • пятница
  • 19 мая 2023

"Кто если не мы?"

Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о том, что мотивировало их записаться на службу. По словам одного из них, его дедушки и бабушки принимали участие в Великой Отечественной войне.

"И я могу сейчас оставаться здесь дома, в Москве, в тепле и благополучии, когда Родина в опасности?", - сказал один.

Другой мужчина отметил, что находился в составе добровольческих подразделений с 2014 года, поэтому знает не понаслышке, что происходит в зоне боевых действий. Также он занимался гуманитарной помощью.

"Есть такая профессия – Родину защищать надо. "Кто если не мы?" - стандартная фраза, но, по сути, так оно и есть", - рассказал третий кандидат.

"Дело дошло до того, что каждый должен защищать свое. Это зло все равно дойдет до нас и, что не делай, это зло надо прекращать", - заключил другой пришедший.

Подать заявление на поступление на службу по контракту можно на сайте "Госуслуги". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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