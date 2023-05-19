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Лавров провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана

14:42
  • пятница
  • 19 мая 2023

Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в пятницу в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана. Открывая трёхстороннюю встречу, Сергей Лавров отметил, что прямые переговоры помогут достичь дополнительных результатов и укрепить взаимное доверие.

Важной темой стала не только нормализация обстановки в зоне конфликта, но и согласование текста мирного договора. По нескольким статьям достигнут прогресс, заявил глава армянского МИДа. Позитивную динамику подтвердил его азербайджанский коллега. Лавров выразил надежду на конструктивный диалог и подчеркнул заинтересованность Москвы в мирном урегулировании.

"Мы анализировали ситуацию вокруг южного Кавказа, считаем, что альтернативы договорённостям наших лидеров не существует. И, в свою очередь, мы всецело заинтересованы, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы, и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - отметил Лавров.

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Сергей Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана
Сергей Лавров встретился с коллегами из Армении и Азербайджана
Сергей Лавров
Сергей Лавров
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