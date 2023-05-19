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В Москве обсудят информационную безопасность

14:50
  • пятница
  • 19 мая 2023

В столице стартовал киберфестиваль

Как повысить доверие пользователей к цифровым технологиям, последние тенденции в сфере информационной безопасности обсуждают участники киберфестиваля, который стартовал в Москве.

На мероприятие приглашают всех, кто хочет узнать, как в современном мире противостоять угрозам, исходящим из сети, защитить от кибермошенников личные данные.

Также отдельные встречи запланированы для профессионалов рынка информационной безопасности, в том числе тех, кто помогает устранять уязвимость в различных программных продуктах. По словам организаторов, особенно полезным будет участие в фестивале для представителей бизнес-сообщества.

"Поэтому бизнес, прежде чем тратить деньги, инвестировать зачастую немалые суммы в кибербез, должен понимать, зачем он это делает. И на бизнес-треке в рамках PH Days мы как раз и хотим поговорить о том, зачем бизнесу это надо, что он от этого получит, какие у него потребности в сторону безопасников. А безопасники в свою очередь поймут, что хочет от них бизнес", - рассказал Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности.

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