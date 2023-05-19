В столице завершилась реконструкция спорткомплекса "Москвич"

На его базе идет профессиональная подготовка по 10 видам спорта

В Текстильщиках завершена реконструкция исторического, построенного еще в 60- е годы спорткомплекса "Москвич". Как рассказал сегодня в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, в спорткомплексе реконструировали футбольный стадион, сделали первый в России Дворец бильярдного спорта, а ещё построили игровой центр с теннисными кортами.

Обновлённый спорткомплекс "Москвич" принимает первый фестиваль, посвященный столетию школьного спорта. Центральный стадион, который стал больше в 5 раз, вместил и участников соревнований, и болельщиков. На поле - натуральный газон. Стадион соответствует стандарту РФС. Сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро: здесь беговая дорожка на 8 полос, секторы для прыжков и метаний. Здесь нужно только побеждать!

"Сегодня взяли не один приз, а целых два приза! У нас есть грант от мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина - лучший школьный спортивный клуб, мы вошли в тройку", - рассказал Юрий Шендановин, руководитель школьного спортивного клуба "Олимпиец" школы №1409 Москвы.

После комплексной реновации "Москвич" стал не просто историческим спорткомплексом. В спорткомплексе реконструировали футбольный стадион. Сделали натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение, беговые дорожки. Открыли первый в России Дворец бильярдного спорта. В нём 36 столов и трибуны для 355 зрителей.

Построили игровой центр с двумя теннисными кортами. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься художественной гимнастикой. Отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, кёрлинг-центр, бейсбольное поле. Благоустроили территорию. В результате исторический стадион "Москвич" стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований.

Помимо реконструкции стадиона, проведён капитальный ремонт ледового дворца, в центре кёрлинга - новые фасад и помещения, построен теннисный центр с двумя кортами. В здании старого после ремонта расположился первый в России дворец бильярдного спорта. Сейчас он принимает Кубок мэра Москвы.

"Это этап кубка мира. Участвуют все сильнейшие бильярдисты планеты - 285 из 8 стран мира приехали побороться за приличный призовой фонд и за звание победителя этапа кубка мира. Сейчас к нам приехали 13 чемпионов мира, чемпионы Европы, чемпионы России, своих стран - конкуренция колоссальная", - рассказал организатор соревнований Сергей Карапетов.

На базе "Москвича" идёт профессиональная подготовка по 10 видам спорта. Бесплатно здесь занимаются почти полторы тысячи человек. Есть и платные занятия. А в дни, когда соревнований нет, стадион открыт для свободного посещения.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"