Вирусолог Альтштейн пояснил, стоит ли бояться эпидемии птичьего гриппа

Эпидемии среди людей быть не может

В Москве объявлен карантин из-за птичьего гриппа в более чем 10 районах, в основном, на юге города.

Эпизоотический очаг, место нахождения инфекции, был выявлен в районе Борисовских прудов. Территория там сейчас оцеплена. Специалисты уточняют, что для людей этот грипп не опасен, ограничения касаются в основном сельхозхозяйств.

Например, на время карантина запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационных яиц, а еще заготовка кормов, выгул домашней птицы и проведение сельскохозяйственных ярмарок.

"Эти вирусы очень похожи на вирус человека. РНК-содержащие вирусы. Они очень опасны для птиц и вызывают очень тяжелые заболевания, так что подавляющее большинство заболевших птиц погибает. Для человека этот вирус представляет незначительную опасность. Птичий грипп не передается от человека к человеку и здесь нет опасности эпидемии", - пояснил вирусолог Анатолий Альтштейн.

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