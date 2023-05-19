Врачи ГКБ им. Юдина спасли упавшую с шестого этажа девушку

В столичную больницу ее привезли в шоковом состоянии

20 мая свой профессиональный праздник отмечают врачи-травматологи. Каждый день они сталкиваются с задачами, которые, кажется, невозможно решить. И делают абсолютно все, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. История 23-летней Эльнуры Гусейновой, которая упала с высоты и получила 25 переломов, яркое тому подтверждение.

25 переломов различной степени тяжести, рваные раны, ушибы внутренних органов. Вспоминать о несчастном случае, произошедшем с ней во время съемок дипломной работы прошлым летом, 23-летняя Эльнура Гусейнова не может без слез.

"Сама съемка происходила далеко не в самом предназначенном для этого месте. И получилось так, что я провалилась сквозь здание в техническую шахту, просто идя спиной с камерой в руках. Я упала с 6 этажа, попала в больницу", - рассказала Эльнура.

В столичную больницу имени Юдина девушку на скорой привезли в шоковом состоянии. К реанимации приступили сразу 4 бригады врачей: анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, хирургов и травматологов - операционную начали готовить ещё до прибытия неотложки.

"Имела жизнеугрожающие повреждения, связанные с переломом костей свода черепа, связанные с переломом остистых отростков грудных и пояснично-крестцовых отделов позвоночника, также переломом костей таза и переломом костей конечностей", - рассказал Андрей Степанченко, заведующий рентгеновским отделением ГКБ им. С.С. Юдина.

Кататравма - как медики называют множественные повреждения, полученные в результате падения с высоты - считается одним из наиболее тяжелых диагнозов. Порядка 8 операций, несколько видов терапии и десятки исследований провели врачи, чтобы стабилизировать состояние девушки. Работали специалисты сразу нескольких отделений больницы.

"Определяются сначала операции, которые направлены на предотвращение угрозы жизни, а потом тактика лечения определяется от состояния самого больного", - пояснил Игорь Никольский, заведующий вторым травматолого-ортопедическим отделением ГКБ им. С.С. Юдина.

Даже после успешно проведенных операций состояние Эльмиры оставалось тяжелым. Начались посттравматические осложнения.

"Ежедневно проводились консилиумы. Состояние у Эльнуры было с положительной динамикой. Как позволила медицинская ситуация, к концу первой недели мы уже начали активную реабилитацию - вертикализацию, но и максимально социализировать. Вернули ей социальные сети, это тоже ей помогало", - отметил Давид Каллагов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 ГКБ им. С.С. Юдина.

Возвращать людей к обычному образу жизни в травматологической службе больницы Юдина - один из главных приоритетов. Ежегодно её специалисты помогают 10000 пациентов со всей страны. Через пару месяцев выписали домой и Эльнуру.

- Какие у тебя планы?

- Во-первых, это, конечно, восстановить здоровье, полностью восстановиться. А потом вернуться к съемкам, снять клип.

Так Эльнура надеется принять и отпустить приключившуюся с ней историю. Ведь благодаря профессионализму врачей-травматологов она всё-таки закончилась хорошо.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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