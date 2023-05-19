Путин заявил о лидерстве России на мировом рынке вооружений

Позиции сохраняются, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны США

Беспрецедентное санкционное давление, недобросовестная конкуренция со стороны США и других западных стран не мешает российским оружейникам решать поставленные задачи. Россия остается одним из лидеров на мировом рынке вооружений, экспортирует существенные объемы продукции военного назначения, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства направил поздравление трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Текст телеграммы в связи с 70-летием создания системы госуправления ВТС с иностранными государствами опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил компетентность и профессионализм работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этим качествам Россия сохраняет статус лидера.

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