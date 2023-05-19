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Путин заявил о лидерстве России на мировом рынке вооружений

12:40
  • пятница
  • 19 мая 2023

Позиции сохраняются, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны США

Беспрецедентное санкционное давление, недобросовестная конкуренция со стороны США и других западных стран не мешает российским оружейникам решать поставленные задачи. Россия остается одним из лидеров на мировом рынке вооружений, экспортирует существенные объемы продукции военного назначения, заявил российский президент Владимир Путин.

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Глава государства направил поздравление трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Текст телеграммы в связи с 70-летием создания системы госуправления ВТС с иностранными государствами опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил компетентность и профессионализм работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этим качествам Россия сохраняет статус лидера.

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