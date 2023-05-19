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В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

13:00
  • пятница
  • 19 мая 2023

Зал ожидания закрыли из соображений безопасности

Первый после четырехлетнего перерыва российский авиарейс приземлился в Тбилиси.

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Рейс авиакомпании "Азимут" вылетел из столичного аэропорта "Внуково" в пятницу, 19 мая, в 8:30. Пассажиров в честь этого события угощали шампанским, пишет РИА Новости. На борту было 86 пассажиров, 14 мест остались свободными.

В Тбилиси первый авиарейс встретили с закрытым залом ожидания. На месте дежурила полиция.

"Только что поступила информация, что министерство внутренних дел Грузии сочло нужным закрыть зал ожидания в аэропорту", - сообщил корреспондент "Известий".

Ранее в пятницу стало известно, что управление гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы еще одной компании - Red Wings. Разрешение на полеты в Россию имеет грузинский национальный перевозчик Georgian Airways.

10 мая президент России Владимир Путин принял решение о снятии запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. В Кремле объяснили, что Москва пошла на такой шаг из гуманитарных соображений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией и абсолютно неприемлемым. Однако спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России в авиации во избежание обострения отношений.

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