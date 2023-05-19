В Третьяковке представили уникальные графические работы

Зрители могут проследить, как на протяжении века менялась графика

"От Казимира Малевича до Олега Кудряшова". В Третьяковке впервые показали графические работы, собранные за последние 20 лет.

Эскизы, гравюры, рисунки. От лидеров русского авангарда, легендарных "шестидесятников" до представителей "другого искусства". Набросок на газетной странице или карандашная зарисовка бытовой иногда забавной сцены. По этим работам можно проследить, как на протяжении века менялась графика, принимая иногда неожиданные формы.

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