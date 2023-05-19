Участок метро от "Савеловской" до "Боровицкой" временно закроют

Это связано с ремонтными работами

Внимание пассажирам столичного метро. В ближайшие выходные будет закрыт центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии. Связано это с ремонтными работами.

Так, с утра субботы и до понедельника будет закрыт участок "Савеловская" - "Боровицкая". Там не будут ходить поезда. Пассажиры могут воспользоваться соседними линиями, а также МЦД-1. Такие же ограничения сохранятся и в следующие выходные, 27 и 28 мая.

Кроме того, с завтрашнего дня и до 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Сами станции продолжат работать, а выйти из них можно будет через "Тверскую", "Пушкинскую" и "Трубную".

"Всего в течение лета будет отремонтировано более 20 станций. На центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях будет проведен большой объем работ за короткий срок. Будут отремонтированы лестницы и декоративные элементы, а также восстановлено мраморное и гранитное покрытие", - рассказала заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Ну а еще в выходные запланированы перекрытия в центре города. Связано это с проведением мероприятий. В субботу - "Зеленого марафона", а в воскресенье - велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля". Подробную карту ограничений размещена в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

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