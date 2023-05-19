Путепровод под железнодорожными путями в составе южного участка МСД готов на 90%

Продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей

Готовность путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления до МКАД оценивается в 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Готовы монолитные конструкции, при их возведении уложено более 9000 кубометров бетона. Завершено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали, ведется укладка асфальтобетонного покрытия дорожного полотна", – отметил Бочкарёв.

Сооружение протяженностью 46 метров свяжет два участка основного хода будущей скоростной автомагистрали. В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей путепровода.

"Завершаем отделку внутренней части левого и правого тоннелей: уложен гранит по нижней части подпорных стен, приступили к монтажу металлокерамических панелей. Общая площадь отделочных работ превышает 2000 кв. метров", – сообщил генерального директора компании, занимающейся строительством, Константин Маслаков.

Также на объекте активно ведутся работы по устройству сети уличного освещения, установке систем видеонаблюдения, автоматической противогололедной системы и автоматизированной системы управления дорожным движением.

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