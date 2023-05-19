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В Минобороны Украины признали успехи ВС России в Артемовске

13:12
  • пятница
  • 19 мая 2023

ВСУ все еще надеются остановить российское наступление

Российские силы продвигаются в Артемовске, признала замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее данным, боевые действия продолжаются в предместье города, на севере и юге.

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Замминистра признала, что выполнять боевые задания военнослужащим в Артемовске очень тяжело, каждый метр дается как километр.

В то же время, российские бойцы продвигаются вперед. По словам Маляр, россияне имеют преимущество в вооружении и численном составе.

Ранее бойцы группы "Вагнер" рассказали, что украинская армия хаотично обстреливает Артемовск. ВСУ не выбирает конкретные цели, а ведет обстрел в надежде остановить российское наступление. Под контролем армии Киева остается меньше 1 квадратного километра территории города, передает РИА Новости.

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