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Песков назвал главную проблему России

13:24
  • пятница
  • 19 мая 2023

Найти решение демографического вопроса пока не получается

Россия находится в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Решить одну из главных для страны проблему пока не получается, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: власти приняли целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население на увеличение рождаемости. Однако пока эти меры не принесли желаемого результата.

По словам Пескова, тема исправления ситуации в демографии - одна из приоритетных для правительства России, работа над ней идет постоянно.

В то же время какой-то панацеи, к сожалению, нет. И быстрого, сиюминутного результат ожидать не следует, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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