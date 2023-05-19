Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского

И к покушению на Прилепина

США причастны к убийству российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к покушению на писателя Захара Прилепина.

Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходу своей поездки в Сыктывкар. Преступления совершил киевский режим при координации Вашингтона.

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны", - передает его слова РИА Новости.

Кроме вышеперечисленных преступлений, американские спецслужбы причастны, в частности, к взрыву Крымского моста и подрыву газопровода "Северный поток".

Ранее Патрушев заявил, что коллективный Запад стремится нанести поражение России и обеспечить ее изоляцию в мире, при этом тормозя экономическое развитие "третьего" мира и ставя под вопрос благополучие Европы.

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