Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Марс вошел в знак Льва

Овны

Ваша главная планета Марс перешла в знак яркого и артистичного Льва. А значит, пришло время принарядиться, заняться любимым творчеством или поехать в отпуск!

Тельцы

Солнце покинуло ваш знак и перебралось в денежный сектор, а Марс - в домашний. Зарабатывайте на темах, связанных с уютом, ремонтом, семейными ценностями!

Близнецы

Солнце вошло в ваш знак в минувшие выходные. С днем рождения! У вас есть шанс запустить новый этап в своей жизни в июне, готовьтесь!

Раки

Если вы чувствуете себя опустошенными, на это есть причины - Марс покинул ваш знак. Не торопитесь включаться в гонку, отдохните от этого неспокойного гостя!

Львы

Вас можно поздравить: Марс вошел в знак Льва, где пробудет до десятого июля. Вы будете энергичны, бодры, способны рисковать и легко отстаивать свои границы.

Девы

Марс в предыдущем знаке говорит, что вам нужно быть осмотрительными. У представителей этого знака могут появиться критики, враги, хейтеры - не позволяйте им понизить вашу самооценку.

Весы

Вы обожаете знак Льва - такой же светский, яркий, театральный. До одиннадцатого июля вы будете с особым удовольствием выходить в свет, выкладывать селфи и говорить о себе.

Скорпионы

У вас может появиться новая работа или на старой что-то переменится. Берите на себя ответственность, выступайте - Марс любит смелых и активных!

Стрельцы

Вам нужно быть осторожнее в путешествиях и на учебе. Избегайте конфликтов и импульсивных поступков, иначе Марс не даст вам выйти сухими из воды.

Козероги

Когда Марс отвечает за финансы, как у вас сейчас, он делает людей решительнее, но оставляет мало времени подумать. Не делайте рискованных шагов до середины июля!

Водолеи

Марс пришел в ваш сектор личной жизни, чтобы в нем не осталось места скуке и обыденности. Свидания, знакомства, выяснения отношений - вам будет что вспомнить!

Рыбы

Вам непросто совладать с энергией взрывного Марса: он слишком тороплив и непокорен! Зато поможет вам похудеть, сесть на диету или заняться спортом.

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