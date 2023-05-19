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На Европу с Украины надвигается радиоактивное облако

14:16
  • пятница
  • 19 мая 2023

В Польше уже превышен фон

Массовое уничтожение украинских боеприпасов с обедненным ураном привело к возникновению радиоактивного облака.
Россия предупредила Украину об уготованной ей роли радиоактивной свалки

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Облако движется в сторону Европы. В Польше уже зафиксировали рост уровня радиации.

"Радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы", - сообщил секретарь Совбеза на совещании в Сыктывкаре (цитата по РИА Новости).

Патрушев добавил, что США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в частности, на территории Украины.

Ранее Патрушев заявил, что США причастны к убийству российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к покушению на писателя Захара Прилепина.

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