В Польше уже превышен фон

Массовое уничтожение украинских боеприпасов с обедненным ураном привело к возникновению радиоактивного облака.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Облако движется в сторону Европы. В Польше уже зафиксировали рост уровня радиации.

"Радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы", - сообщил секретарь Совбеза на совещании в Сыктывкаре (цитата по РИА Новости).

Патрушев добавил, что США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в частности, на территории Украины.

Ранее Патрушев заявил, что США причастны к убийству российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к покушению на писателя Захара Прилепина.

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