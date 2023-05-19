Прагматизм победил русофобию: из Москвы в Тбилиси снова летают самолеты

Билеты уже раскуплены практически до середины лета

Как только грузинам разрешили безвизовый въезд в Россию, на погранпереходе Верхний Ларс вновь стало многолюдно. Едут на личном транспорте, на рейсовых автобусах. Билеты на самолет в первые дни раскупили в обе стороны. Стало очевидно, что и в России, и в Грузии ждали такого решения. Впрочем, нашлось и недовольное меньшинство. Демонстрантов оперативно организовали сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Сама она, пожалуй, стала первым в мире политиком, который раскритиковал введение безвиза для граждан собственной страны: "Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию".

Обвинениями в адрес России дело не ограничилось. Выпускница колумбийского университета Нью-Йорка Зурабишвили потребовала немедленно ввести визы для россиян: "Призываю правительство обозначить свою позицию, публично встретиться с Советом безопасности и обсудить введение трехмесячных виз. Власти Грузии должны установить больший контроль за въезжающими в страну и остающимися в ней россиянами. Мы толерантная страна, мы принимаем всех, но есть вещи, которых быть не может".

К счастью для грузин, Зурабишвили - фигура скорее церемониальная, а решения принимает премьер и правительство.

Вслед за президентом Грузии на главу кабмина Ираклия Гарибашвили попыталась надавить американский посол Келли Дегман: "Решение кровавого режима России по визам и рейсам выглядит странно на фоне нынешних российских действий на Украине и того, что Россия сделала против Грузии 15 лет назад во время войны 2008 года. Возникает вопрос, почему Путин делает для Грузии это сейчас. Никто не верит, что это ради комфорта грузинских путешественников".

Избитые формулировки про кровавый кремлевский режим на грузинского премьера впечатления не произвели. Наоборот, Ираклий Гарибашвили на удивление жестко ответил западным политикам, которые требовали отказаться от безвиза и вообще любых контактов с Россией: "У меня вопрос к нашим западным партнерам, когда выговорите прекратить торговлю, экономику, не возобновлять полеты, почему вы не делаете то же самое? Почему вы отправили в прошлом году России 300 миллиардов? Возникает вопрос как у гражданина, который хочет, чтобы его страна стала членом Евросоюза".

Грузинский премьер озвучил забытую для Европы истину - принимать решения необходимо, исходя из интересов собственного народа. А интерес Тбилиси - в тесных связях с Россией.

"Мы хотим мира, стабильности и объединения страны. Мы не будем вводить односторонние экономические санкции, так как тем самым мы создадим проблемы нашему населению", - добавил Гарибашвили.

С начала спецоперации правительство Грузии пыталось проводить взвешенную политику и почти сразу заявило о том, что не введет санкции против России. Иллюзий быть не должно: по мнению экспертов, это не демонстрация поддержки Москвы, а желание не допустить в стране кризиса.

"Есть сразу же возможности большие для бизнеса, для заработка. Это очень существенно для грузинской экономики. Потому что она небольшая и сейчас переживает трудности. Потому что она ориентирована на туризм, на гостиничный бизнес. И открытие авиасообщения приведет к тому, что туда приедет много людей из России. И они, конечно, принесут доход Грузии. Достаточно существенный для грузинской экономики. Кроме того, это активизирует и коммерческие связи России с Грузией", - отметил Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов, кандидат экономических наук.

Чтобы понять, какую роль играет Россия в экономике Грузии, достаточно взглянуть на объемы взаимной торговли.

"Торговый оборот сейчас под три миллиарда долларов даже в нынешний момент. А поскольку весь бюджет Грузии -около 6 миллиардов, можно представить себе важность российского фактора. Поэтому если будет активизация хозяйственных связей, если еще приедут туристы, это будет существеннейший вклад в грузинскую экономику. Но и для России в условиях санкций сейчас могут появиться возможности дополнительные", - уточнил Бунич.

Но речь не только об экономике. Грузия может помочь России нивелировать последствия некоторых санкций. Например, в авиасообщении.

"Появляются возможности даже транзитных авиационных линий. Россия же сейчас затруднена в перелетах. А в Грузии есть два аэропорта соответствующих для международных перевозок. Поэтому могут быть и транзитные перевозки. Сейчас они ведутся через Армению. Но там один аэропорт, а тут два - в Тбилиси и Кутаиси", - указал также Бунич.

Впрочем, куда важнее - простой сигнал для других стран. Если вы в хороших отношениях с Россией - получаете доступ к огромному рынку сбыта и другие преференции.

"Конечно, если разблокируется авиационное сообщение, то это будет определенный психологический удар по санкционной тематике, которая всем поднадоела. Прежде всего тем, кого она касается. И во-вторых - это определенный отпор той назидательной линии, которая в эти дни была подтверждена, что ни в коем случае никаких контактов быть не должно. В принципе, Запад боится контактов. Потому что при контактах оказывается несостоятельна их линия, их утверждения опровергаются жизнью", - объяснил Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

По сути, Грузия уже создала прецедент и показала, что, несмотря на угрозы со стороны Запада, даже небольшие государства могут принимать решения, которые отвечают национальным интересам.

"Последние месяцев 6-7 американцы идут по пути вторичных санкций. То есть давления на те страны, которые помогают нам преодолеть санкции, либо делают так, что санкции становятся неэффективными. И если на грузинском направлении выяснится, что несмотря на их возрастающее давление какая-то линия не срабатывает, это будет для нас большое психологически позитивное воздействие. И будет если не зеленым, то зеленоватым цветом для тех стран, которые тоже будут стремиться к разблокированию ситуации, к разблокированию двухсторонних связей", - добавил Бакланов.

Решение Владимира Путина о возвращении безвиза и прямых авиарейсов уже повлияло на грузинскую экономику. Несмотря на внушительный ценник на авиаперелет - туда-обратно примерно 30-35 тысяч - российские туристы начали массово бронировать гостиницы в Грузии. С июня, когда на побережье начнется купальный сезон, турпоток может возрасти в несколько раз. Преимущества нормальных отношений с Москвой в данном случае очевидны. И не только для Грузии.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"