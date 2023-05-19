Человеческий фактор: как справиться с лесными пожарами

За лесным хозяйством требуется серьезный присмотр

В уральских лесах сотрудники лесопожарной охраны в эти дни по-настоящему на передовой. Подчас огонь надвигается со скоростью мчащегося по шоссе автомобиля - и 60 километров в час при сухой почве и сильном ветре не предел. Приходится отступать, пока на подмогу не приходят пожарные вертолеты. Они сбрасывают тонны воды, после чего в лес можно зайти и начинать тушить очаги низового пожара ранцевыми огнетушителями.

Еще сложнее, если местность торфянистая. Тогда огонь бушует не только в кронах и в траве, но и под землей. Упав, деревья дают возможность огню перепрыгнуть, как говорят пожарные, минерализованные полосы и обводненные канавы и занять новые позиции, от которых нередко рукой подать до жилых домов.

На совещании президента с правительством об обстановке рассказывает находящийся на месте глава МЧС Александр Куренков: "В результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6000 строений, в том числе 802 жилых дома. Так только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. Эвакуировано более двух тысяч человек".

Местные власти оказывают пострадавшим помощь, большинство семей, потерявших жилье, уже получили единовременные выплаты. Губернатор Курганской области предлагает ряд мер, которые помогли бы не допустить подобных трагедий в будущем. Среди них - усиление ответственности за намеренные поджоги, сейчас предусмотрен только штраф. Рубки леса там, где где это необходимо для обеспечения безопасности, нужно упростить. Владимир Путин подчеркивает: проблема обсуждалась неоднократно. Пришло время принимать необходимые, подчас жесткие решения.

"Я понимаю: тут всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов и необходимостью обеспечить их рациональное использование с одной стороны и, с другой стороны, обеспечить безопасность. Все это ясно. Но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам принятие соответствующих решений. Что касается помощи людям - это само-собой разумеется. И вот предложения, которые были сделаны министром, и просьбы, которые изложены губернаторами, нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас", - подчеркнул президент.

Специалисты лесной отрасли говорят: собственно лесные пожары сами по себе возникают намного реже, чем так называемые ландшафтные. Неосторожное обращение с огнем, пал травы, заброшенные и замусоренные территории. И вот уже полыхает лес.

"За каждой ошибкой есть фамилия, имя и отчество. Вот смотришь площади пройденные огнем, выясняешь, кому они принадлежали, кто должен был их контролировать. И вот когда мы будем доходить до каждого такого и последствия разбирать", - заявил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии.

Основная ударная сила "Рослесхоза" в борьбе с огнём - парашютисты-десантники "Авиалесоохраны". В штате 725 человек - высочайших профессионалов. Ведь уметь нужно не только прыгать с парашютом, но и ориентироваться на местности. И главное - вести борьбу с огнем, нередко в тяжелейших условиях.

"Сложности разные возникают. Высокий древостой, направление ветра или усиление ветра - бывают завихрения. Естественно, везде нужно продумывать безопасные приземления, чтобы не зацепиться за кроны деревьев. Также у нас используется система СВП-3 - при приземлении на болото мы не утонем", - объяснил Михаил Гаврилов, пожарный-парашютист.

Чтобы максимально оперативно перебрасывать группировки в любую точку страны, авиапожарные центры размещены на территории девяти регионов – в том числе в Якутии, Бурятии, Красноярском крае, Хакасии. Это дает возможность тушить в труднодоступных районах, там, где раньше лишь наблюдали. Так, в Якутии в прежние годы горело 8 миллионов гектаров из 10 миллионов по всей России. А в 2022-м удалось уменьшить площадь лесных пожаров в республике в 14 раз - до 560 тысяч гектаров. Поспособствовало выделение дополнительных средств, подготовка кадров и закупка новой техники.

"Регионы стали тушить активнее пожары в первые сутки. Если в прошлом году показатель был 93 процента пожаров, которые тушились в первые сутки, в этом году этот показатель уже 95 процентов. И мы его сохраняем вот на этом уровне. Это наш целевой показатель. К 2030 году мы должны тушить все пожары в первые сутки", - уточнила Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства.

Российский лес - это миллиард двести миллионов гектаров территории. Пятая часть всех мировых лесов по площади. Сегодня, по мнению экспертов, нашему лесу очень не хватает тех, кого до 2007 года называли просто лесничими, а теперь именуют "лесными инспекторами". Сейчас их всего около 25 тысяч, а нужно в десятки раз больше.

Не менее важно, чем своевременно ликвидировать возгорание, быстро восстановить лес. Участки готовят заранее - убирают последствия пала, пилят сухостой, обрабатывают почву. Эту посадку ученики Вяжлинской школы Моршанского района провели в поддержку нацпроекта "Экология" и в рамках акции "Сад памяти". Она уже стала международной и в этом году проходит в 35 странах.

"Каждый год мы фиксируем увеличение количества волонтеров, которые принимают участие в акции "Сад памяти" и "Сохраним лес". Больше миллиона человек приняли участие в прошлом году в таких акциях. А всего за три года высажены в рамках акции "Сохраним лес" больше 150 миллионов деревьев. Регион-чемпион с показателем 4,5 миллиона деревьев - это Республика Коми", - рассказала Абрамченко.

Саженцы для посадки новых лесов растят в питомниках. Всего их в России 1300. Настоящее чудо природы. Огромные сосны и ели рождаются из маленьких ростков. В специальной лаборатории "Рослесозащиты" определяют всхожесть семян, а затем закладывают их на хранение.

В хранилище федерального фонда семян лесных растений впору вешать табличку "Вход без теплой одежды запрещен". На улице - плюс 15, здесь - минус 18. Постоянная температура и влажность. Всего здесь хранится около 16 тонн семян ценных лесных пород - сосна, ель, лиственница. Вот в таких мешках - запаянных, герметичных.

Все работы по охране и восстановлению российского лесного фонда сейчас ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Он должен был завершиться в будущем году. Но все понимают, сколь важна эта работа. Поэтому было принято решение обратиться к президенту России с предложением о продлении нацпроекта до 2030-го. Путин идею поддержал. Обсуждение и подготовка новой программы уже идет.

Алексей Платонов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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