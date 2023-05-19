Протесты и обыски: в Молдавии разгорается серьезный политический скандал

На выборах в Гагаузии победил кандидат от партии, которая активно преследуется Кишиневом при полной поддержке Запада

Прорываясь сквозь толпу, молдавский спецназ выносит коробки, принадлежащие Центризбиркому Гагаузии. Внутри - протоколы, состоявшихся в регионе выборов. До этого люди в масках устроили в ЦИКе обыск, а сотрудникам раздали повестки с вызовом на допрос.

В Гагаузии эти действия назвали не иначе как беспределом. И попыткой отменить результаты выборов. Стихийный митинг возник у здания суда в столице автономного региона - Комрате. Здесь приехавшие из Кишинева силовики пытались получить списки избирателей.

В воскресенье Гагаузской автономии прошли выборы башкана - так официально называется должность главы региона. Победу одержал кандидат, который явно не устраивает Кишинёв. Большинство голосов - 52 процента - получила Евгения Гуцул. В своей предвыборной кампании политик обещала отстаивать особый статус Гагаузии и требовать восстановления торгово-экономических отношений с Россией.

Премьер-министр Дорин Речан Молдавии с избранным башканом Гагаузии работать отказался. Причина одна - и именно политическая. Кишинев прямо заявляет, что ему нужны руководители, которые ведут страну только проевропейским курсом.

Пока власти Молдавии рассчитывают убрать местных нелояльных политиков через суд - возбуждено несколько уголовных дел. Однако депутаты народного собрания автономии выступили резко против - они провели заседание и признали Евгению Гуцул своим башканом.

Гагаузы так уверены в своей правоте, потому что никаких серьезных нарушений во время выборов зафиксировано не было. Присутствовали международные наблюдатели - в том числе от Франции, Польши, Литвы. Не было лишь представителей России - их Кишинев не допустил. Победу Евгении Гуцул признали её соперники по выборам. В том числе и поэтому сейчас самые знаковые в автономии общественные и политические деятели категоричны в своих оценках действий властей Молдавии.

"Гагаузия вправе решать сама, кто будет у нас башканом, кто будет у нас депутатами народного собрания. У нас есть особый статус, у нас есть особый уровень. Мы просим, чтобы с нашими правами считались и уважали, что у нас есть автономия. Кого будет принимать народ Гагаузии, не решать это Кишиневу и центральным властям", - заявил Михаил Влах, общественный деятель Гагаузии.

Обстановка накаляется. Главный вопрос - пойдет ли Кишинев во главе с президентом Майей Санду на силовое подавление народного недовольства в автономии.

"Я не исключаю силового решения этой проблемы. Если говорить в процентном отношении - это 80 на 20. Они, конечно, могут войти на территорию автономной Гагаузии, войти в Комрат. Ну и сделать все для того, чтобы арестовать активистов", - отметил Александр Гусев, директор Центра стратегического развития СНГ.

Это может привести к непредсказуемым последствиям. Пример - сама история Молдавии. Страна уже имеет конфликт с Приднестровьем. Радикальный национализм и нежелание найти компромисс в соседней Украине поджег Донбасс. Вот как в российском МИД прокомментировали нарастающий конфликт в Гагаузии: "Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное нет курсу на разрыв связей с Россией. Здесь нет никакой политики или политизации. Есть реальный взгляд на вещи. Есть знания истории. И понимание реалий, в том числе в контексте будущего".

Противостояние между Комратом и Кишиневом впервые началось в самом конце 80-х. Была угроза вооруженных столкновений. Но с большим трудом удалось найти компромиссное решение. Гагаузия вошла в состав Молдавии на условиях автономии со своим основным законом, где в том числе прописано право на самоопределение. Конечно, нельзя сказать, что три десятилетия центральная власть и общественность Гагаузии жили образцово дружно, но по крайней мере - мирно. Резко ситуация ухудшилась после прихода на пост президента Майи Санду - в прошлом году она приехала в регион и ей быстро показали, какие люди здесь живут.

Избранный башкан Гагаузии шла на выборы при поддержке партии "Шор". На предвыборных билбордах портрет Евгении Гуцул размещен рядом с изображением главы партии Иланом Шором. А вот он же на этой же улице - но уже в полицейской ориентировке. Объявлен в розыск. Партию "Шор", которая добивается нормальных отношений с Россией, молдавские власти пытаются объявить вне закона. В мае была задержана вице-председатель партии Марина Таубер.

И несмотря на давление, люди в Гагаузии не побоялись свой выбор сделать в пользу оппозиции. Её популярность растет по всей стране - для Кишинева это угроза. Антиправительственные митинги разгоняют, полгода назад правительство Молдавии запретило все русскоязычные каналы, где давали слово тем, кто предлагал налаживать добрососедские отношения с Москвой.

"Был выбран курс на формирование исключительно прозападной политики. И установление в том числе тотальной диктатуры, исходя из тех приоритетов внешней политики, которые там сложились. Гагаузия никогда не скрывала, и в 2014 году там был проведен референдум, что в случае изменения внешнеполитического курса Молдовы, который сопряжен с возможным присоединением к Румынии, автономия получает право на самоопределение. Что не устраивает Кишинев. И нынешний Кишинев рассматривает ее как фрондирующий регион", - указал Сергей Лавренов, заведующий отделом Молдовы и Приднестровья Института стран СНГ.

С этим регионом сейчас любой ценой попытаются разобраться. Западные партнеры Кишинев поддерживают. Прослеживается знакомая тенденция: если побеждает проевропейский кандидат - это всегда демократический выбор народа. А если он проигрывает, сразу начинаются заявления о вмешательстве, подкупах и подтасовках. Оппозиция предложила наконец услышать мнение всей страны и вынести на референдум вопрос о курсе Молдавии. Впрочем, мало кто верит, что в современной демократической Европе подобное произойдет. Людей спрашивать не собираются - пример выборов в Гагаузии это показал.

Петр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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