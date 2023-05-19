Главред RT получила посылку со следами взрывчатки

Отправитель находится в Гонконге

Бандероль со следами взрывчатки пришла на рабочий адрес главного редактора RT. Как сообщила Маргарита Симоньян в Telegram, следы взрывчатых веществ выявила служба безопасности.

Позже главред RT добавила фотографию содержимого посылки. Обнаруженный предмет синего цвета Симоньян назвала "вибропулей для сексуальных приключений".

По словам главреда RT, бандероль была отправлена из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось.

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