ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главред RT получила посылку со следами взрывчатки

14:27
  • пятница
  • 19 мая 2023

Отправитель находится в Гонконге

Бандероль со следами взрывчатки пришла на рабочий адрес главного редактора RT. Как сообщила Маргарита Симоньян в Telegram, следы взрывчатых веществ выявила служба безопасности.

Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами
Установлен отправитель посылки со взрывчаткой главе "Русского дома" в ЦАР

Позже главред RT добавила фотографию содержимого посылки. Обнаруженный предмет синего цвета Симоньян назвала "вибропулей для сексуальных приключений".

По словам главреда RT, бандероль была отправлена из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.