Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что в районе населенного пункта Мервичи Львовской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Как уточнили в ведомстве, российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений, а также складам ВСУ. В результате удара нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских сил.

Кроме того, стало известно, что ВС России уничтожили до 130 военных ВСУ на донецком направлении, более 85 украинских военных и САУ "Гвоздика" - на краснолиманском направлении, до 120 военных ВСУ - на южнодонецком и запорожском направлениях, до 65 украинских военных - на купянском направлении.

Сообщается также, что российские войска уничтожили в районе населенного пункта Константиновка в ДНР склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска. Подразделения "Южной" группировки войск прикрывают фланги штурмовых отрядов.

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