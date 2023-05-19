Роспотребнадзор опроверг повышение радиационного фона в России

Облако из Польши движется в сторону Европы

Роспотребнадзор не зафиксировал превышения радиационного фона на территории России. Обстановка остается стабильной, заявили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре уточнили, что постоянно ведут мониторинг радиационной обстановки на территории страны, передает РИА Новости.

ВС России 13 мая уничтожили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. Как выяснилось, на нем хранились снаряды с обедненным ураном, поставленные Киеву Лондоном. В Хмельницком зафиксирован повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 мая заявил, что в результате уничтожения боеприпасов с низкообогащенным ураном образовалось радиоактивное облако. Сейчас оно движется в сторону Западной Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"