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В России возвели тысячи оборонительных сооружений

14:58
  • пятница
  • 19 мая 2023

Они полностью оборудованы

Несколько тысяч оборонительных сооружений построили близ границы с Украиной и в новых регионах России.

Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Оборонительные сооружения оборудованы всем необходимым, подчеркнул премьер. 

Кроме того, правительство выделило ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия БПЛА, передает "Интерфакс". 

Строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной началось в прошлом году. Оборонительные линии возвели в Крыму, Брянской и Курской областях. В Белгородской области сформировали  "засечную черту".

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