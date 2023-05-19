Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Судно занимается мониторингом береговой линии

Судно "Экопатруль" проходит до 100 километров в день по Москве-реке для проверки качества воды. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Специалисты лаборатории, оборудованной на судне, берут пробы, определяют содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца", - говорится в сообщении.

Кроме того, судно занимается мониторингом береговой линии, чтобы своевременно предотвратить загрязнение берега и воды.

11 мая сообщалось, что Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения жителей Москвы. Для комфортных прогулок была благоустроена территория вокзала и набережная.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве работает сеть городских экоцентров. В инновационном экоцентре "Яуза" можно познакомиться с экологическими профессиями будущего.

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