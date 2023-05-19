Путин рассказал об атаках на духовные ценности России

Противники страны не прекращают такие нападки

Противники России направили против нее весь арсенал своих сил, атаки на российские ценности не прекращаются. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, российский президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил про агрессивное внешнее давление на нашу страну и все российское общество. При этом Запад применяет "практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда".

Атаки на российскую историю, культуру и духовные ценности не прекращаются, цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее Путин отмечал, что Запад сам разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки. По словам российского лидера, взрослые люди имеют право жить, как хотят — никто в частную жизнь не вторгается, однако российский лидер призвал посмотреть на Священное писание. Путин также указал, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, однако элиты там сходят с ума.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"