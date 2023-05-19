Путин напомнил "недоумкам" про сильную сторону России

Многообразие делает нашу страну сильнее

Сплоченность российского общества стала еще надежнее. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что именно единство делает нас сильными и непобедимыми, от этого зависит существование нашей страны — все это чувствуют.

Авторы антироссийских провокаций, по словам Путина, руководствуются западными шаблонами и исходят из того, что многообразие России — это слабость. Однако "недоумки" не понимают, что именно национальное многообразие делает российское общество лишь сильнее, подчеркнул президент.

Чем больше санкций принимают в отношении России и чем больше выливали на нашу страну клеветы, тем больше консолидировалось общество, рассказал глава государства. По его словам, показатель консолидации в России превысил 90%, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал беспрецедентную консолидацию российского общества вокруг президента и Верховного главнокомандующего Владимира Путина и его политики. По словам официального представителя Кремля, можно наблюдать "абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе" в том, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

Владимир Путин при этом подчеркивал, что любые провокации, направленные на раскол российского общества, должны оперативно пресекаться.

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