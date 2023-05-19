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Сторонники оппозиции в Грузии попытались прорваться к первому рейсу из России

15:26
  • пятница
  • 19 мая 2023

Митингующих остановил полицейский кордон

Приземлившийся в Тбилиси первый за четыре года рейс из Москвы стал целью атаки сторонников грузинской оппозиционной партии "Дроа". Митингующие в аэропорту попытались прорвать полицейский кордон, однако стражам порядка удалось их остановить.

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Демонстранты находятся у здания аэропорта с плакатами. В сам терминал их не пускают, доступ разрешен только журналистам, передает РИА Новости.

Протесты против возобновления авиасообщения с Россией начались еще утром 19 мая: демонстранты собрались в центре Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины.

Первый рейс в Тбилиси после четырехлетнего перерыва совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На борту находились 86 пассажиров, полет прошел штатно.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, граждане Грузии могут посещать Россию без виз.

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