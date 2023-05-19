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Эрдоган связал продление зерновой сделки и свои отношения с Путиным

16:00
  • пятница
  • 19 мая 2023

Турция является одной из сторон соглашения

Продление черноморской продовольственной инициативы оказалось возможным благодаря особым отношениям властей Турции с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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По словам турецкого политика, Анкара в рамках зерновой сделки рассматривает не только интересы и нужды Запада, но и африканских стран. При этом Запад, по убеждению Эрдогана, демонстрирует несбалансированный подход к России, сообщает CNN.

17 мая Москва объявила о пролонгации зерновой сделки еще на два месяца, потребовав при этом максимально быстро устранить недочеты в ее реализации относительно экспорта российской сельхозпродукции.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что решение Москвы продлить свое участие в зерновой сделке никак не связано с внутриполитическими процессами в Турции. Дипломат подчеркнул, что "сделка не касалась этого изначально", ее задача — обеспечение продовольственной безопасности и интересов беднейших стран.

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