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ВС России ликвидировали лучшего наводчика ВСУ

15:52
  • пятница
  • 19 мая 2023

Он служил в элитном подразделении "Волки да Винчи"

Российские военные ликвидировали лучшего наводчика элитного подразделения ВСУ "Волки да Винчи". По данным Telegram-канал "Военкоры русской весны", он уничтожен под Артемовском.

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Артиллерист Юрий Юхимюк с позывным Юхим погиб в результате попытки прорыва фланга у Артемовска. Как утверждают его "пока живые" сослуживцы, он был одним из лучших наводчиков в войсках, пишет "РВ".

Сообщается, что Юхимюк приехал в зону боевых действий из Германии. Ранее в боях в Артемовске был ликвидирован украинец-ваххабит Александр Жданенко. Он был приверженцем радикальной идеологии и присоединился к добровольческому батальону имени шейха Мансура.

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